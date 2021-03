Seferovic 'on fire': suíço bisa em menos de três minutos frente ao Belenenses SAD

Foram precisos apenas 2:58 minutos para Haris Seferovic 'bisar' e deixar o Benfica mais confortável no marcador na deslocação ao Jamor. Depois de ter aberto o marcador servido por Grimaldo , o avançado suíço aproveitou um grande passe de Diogo Gonçalves desde a ala direita, furou a defesa do Belenenses SAD e no um para um com Stanislav Kritsyuk não falhou. [Vídeo: VSports]