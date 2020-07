A carregar o vídeo ...

Carlos Carvalhal foi apresentado, esta quarta-feira, como o novo treinador do Sporting de Braga para as duas próximas temporadas. Momentos após a conferência de imprensa de apresentação do técnico, o clube publicou nas redes sociais um vídeo sobre o dia que marca o regresso do antigo treinador do Rio Ave aos minhotos. [Vídeo: SC Braga]