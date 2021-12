Segurança alcoolizado faz a festa no meio dos adeptos no México

A carregar o vídeo ...

É um dos vídeos do momento no México e aquilo que se vê justifica perfeitamente essa situação. Aconteceu este domingo, na final do campeonato local, entre Atlas e León, e nele pode ver-se um elemento da segurança, visivelmente alcoolizado no meio dos adeptos a celebrar com estes. Inicialmente pensava-se que seria um polícia, mas o responsável da esquadra de Guadalajara já garantiu que se trata efetivamente de um segurança que trabalha para uma empresa privada que presta serviços no Estádio Jalisco. Depois disto... provavelmente deixará de o fazer.