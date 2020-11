A carregar o vídeo ...

Rocío Oliva apareceu no palácio presidencial argentino, onde vai decorrer o velório de Maradona, a meio da noite, mas foi-lhe negada a entrada. A segurança disse à ex-namorada do antigo craque que teria de esperar pelas 7 da manhã, como toda a gente. Rocío explicou aos jornalistas que viveu com Maradona durante 6 anos e meio. (Vídeo TyC Sports)