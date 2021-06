Seis golos numa tarde de loucos em Munique: o resumo do Portugal-Alemanha

Portugal perdeu o segundo jogo do grupo F do Campeonato da Europa num encontro em que a Alemanha demonstrou ser superior apesar da vantagem portuguesa ainda na primeira parte. O segundo tempo começou com o golo de Havertz deixou a tarefa mais difícil para a formação de Fernando Santos, após ter ido a perder para o intervalo (2-1). Gosens fez o 4-1 e atirou por terra as aspirações no jogo, com Diogo Jota ainda a reduzir após assistência de Ronaldo.