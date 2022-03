Seleção afina detalhes antes da Turquia: da conversa de Fernando Santos com Bernardo Silva à boa disposição

A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional realizou esta manhã o último treino de preparação do jogo com a Turquia, que se realiza esta quinta-feira, no Dragão. Nota para a presença de Fernando Gomes, presidente da FPF, no relvado do recinto do FC Porto, tendo sido cumprimentado por todos os jogadores à entrada para o treino. Fernando Santos esteve um par de minutos à conversa com Bernardo Silva, sendo que, comorevela esta quarta-feira, o craque do Manchester City deve ser titular no meio-campo , num provável sistema de 4x4x2 frente aos turcos. A boa disposição, essa, foi nota dominante nos 'meiinhos' realizados durante o período do treino aberto à comunicação social.