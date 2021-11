A carregar o vídeo ...

Concluído o período de estágio no Luso a seleção de hóquei em patins deslocou-se para Paredes, palco onde vai desenrolar-se, a partir de segunda-feira, a fase final do Campeonato da Europa, sendo que o primeiro treino no Multiusos local contou com uma recepção de boas vindas do edil Alexandre Almeida ao grupo liderado pelo selecionador Renato Garrido.