Parece cena de filme mas, infelizmente, foi mesmo real. A seleção do Belize foi ontem intercetada no Haiti por um grupo de homens armados no caminho entre o aeroporto e o hotel onde a equipa ficará instalada antes do jogo de qualificação para o Mundial'2022 entre as duas equipas. A Federação do Belize esclareceu depois que a polícia teve mesmo de negociar com os homens armados para o autocarro poder passar.