Seleção espanhola 'ignorou' apoio e imprensa espanhola não perdoa

A seleção espanhola não está a ter propriamente a melhor das fases finais, já que apenas tem 2 pontos em duas jornadas, e o ambiente está tudo menos fácil. Este sábado, por exemplo, ganhou dimensão nas redes sociais, com muitas críticas, o facto de os jogadores da Roja terem ignorado o apoio popular antes de sair para o La Cartuja antes do duelo com a Polónia. É certo que aquele momento era de concentração, mas a imprensa... não perdoou.