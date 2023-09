Seleção Nacional de râguebi afina pontaria para o Mundial com bola de... futebol

A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional de râguebi treinou-se hoje em Perpignan, tendo em vista a estreia no Mundial de França 2023, e durante uma fase de descontração do apronto surgiu… uma bola redonda! Deu para ver que a maioria dos Lobos têm mais jeito para a bola oval, mas há também quem tenha estilo no passe longo, como Raffaele Storti, e trate a ‘redondinha’ com carinho, como Nuno Sousa Guedes, que chegou a jogar futebol nas camadas jovens do Foz, no Porto, e recusou treinar à experiência… no Arsenal!