Seleção Nacional de râguebi homenageada ao intervalo do Portugal-Eslováquia

A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional de râguebi foi homenageada ao intervalo do Portugal-Eslováquia, dando uma volta olímpica ao Estádio do Dragão debaixo de muitos aplausos. Recorde-se que os Lobos obtiveram, em França, a primeira vitória de sempre em Mundiais, batendo as poderosas Ilhas Fiji. Ontem, a equipa esteve na redação de, numa reportagem que pode ver aqui