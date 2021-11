Seleção Nacional de râguebi tenta fazer história frente ao poderoso Japão

A carregar o vídeo ...

A seleção nacional de râguebi fez esta sexta-feira o ‘captain’s run’ no relvado do Estádio Cidade de Coimbra, onde recebe no sábado o Japão, 10.º classificado do ‘ranking’ mundial. As bancadas estavam vazias mas, para o jogo, são esperados mais de 10 mil espectadores a empurrar os Lobos para um momento histórico, frente a uma das seleções mais poderosas do mundo (Tier 1), que em 2015 deixou o mundo de ‘boca aberta’ ao bater a África do Sul em pleno Campeonato do Mundo.



O capitão da seleção, Tomás Appleton, assumiu a ambição de "fazer o mesmo" e surpreender os nipónicos, no mesmo dia em que o selecionador dos ‘brave blossoms’ elogiou bastante a equipa orientada pelo francês Patrice Lagisquet. "Temos de respeitar Portugal, equipa resiliente e muito corajosa", disse Jamie Joseph. [Vídeo: Sérgio Lopes/Record]