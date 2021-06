Seleção Nacional de sub-21 já aquece em Ljubljana antes da final com a Alemanha

A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional de sub-21 já subiu ao relvado em Ljubljana para efetuar os habituais exercícios de aquecimento antes da final frente à Alemanha, que hoje pode terminar com mais uma página dourada na história do desporto português. O jornalista Ricardo Granada, enviado especial de Record para o Europeu de sub-21, analisa as escolhas iniciais do selecionador Rui Jorge para o encontro de hoje, que conta com uma supresa na frente de ataque.