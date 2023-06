A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional deixa Lisboa rumo à Islândia, onde fará o último treino antes do encontro de terça-feira com a seleção local, de apuramento para o Euro'2024. O selecionador português, Roberto Martínez, e um jogador vão falar aos jornalistas às 17 horas locais (18 em Lisboa), em conferência de imprensa, uma hora antes do treino no Estádio Laugardalsvöllur.