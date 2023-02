Seleção Nacional feminina com dia calmo na Nova Zelândia: enviado Record conta tudo

A carregar o vídeo ...

Depois de uma vitória motivadora contra a Nova Zelândia (5-0), nada melhor do que um dia mais tranquilo. A Seleção Nacional feminina fez um treino ligeiro de recuperação em Gower Park e, depois, pode seguir para um passeio pelos Hamilton Gardens, jardins botânicos tropicais. Francisco Neto e a sua equipa técnica não descuram nenhum pormenor, pelo que, ao princípio da noite, a comitiva portuguesa estará no estádio Waikato para acompanhar o Camarões-Tailândia, que ditará o adversário de Portugal no playoff de acesso ao Mundial.