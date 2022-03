Seleção turca ofereceu este presente ao presidente do Gondomar

A carregar o vídeo ...

Hamit Altintop, ex-internacional turco e antigo jogador do Bayern Munique (atual chefe de comitiva da seleção da Turquia), bem como o selecionador Stefan Kuntz ofereceram duas camisolas autografadas pelos internacionais turcos a Álvaro Cerqueira, presidente do Gondomar. Uma troca de lembranças no final do treino da Turquia em jeito de agradecimento pela disponibilidade do emblema Gondomarense em ceder o relvado.