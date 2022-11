Selecionador de hóquei em patins analisa 4º lugar no Mundial sub-19: «Em alguns momentos faltou-nos concentração»

A carregar o vídeo ...

O selecionador nacional sub-19 de hóquei em patins, Vasco Vaz, fez um balanço a Record do Mundial em San Juan, na Argentina. Portugal discutiu com a Espanha o terceiro e quarto lugares, perdendo por 7-5 com nuestros hermanos. "Faltou-nos um bocadinho de concentração em alguns momentos", aferiu o técnico, que garanter ser "uma lição" para o futuro o que os jovens hoquistas puderam viver em solo argentino.