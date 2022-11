Selecionador do Canadá sem 'papas na língua': «Vamos f... a Croácia. Tão simples quanto isso»

A carregar o vídeo ...

O Canadá perdeu por 1-0 com a Bélgica mas chegou a dominar vários momentos do encontro. A entrada prometedora da equipa neste Mundial'2022 entusiasmou o selecionador John Herdman, que no final do jogo desta noite não teve 'papas na língua': "Disse aos meus jogadores que eles pertencem a este palco. E que vamos f... a Croácia. Tão simples quanto isso:"