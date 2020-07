A carregar o vídeo ...

As obras no Santiago Bernabéu fizeram com que o Real Madrid realizasse os seus jogos 'caseiros' no estádio Alfredo di Stéfano, situado no centro de treinos do clube merengue, e foi aí que jogadores e equipa técnica liderada por Zinedine Zidane festejaram o 34.º título da La Liga após o triunfo diante do Villarreal . Vídeo: [Twitter Real Madrid]