Sem clube, Daniel Alves treina com a equipa B do Barcelona à espera de ser chamado para o Mundial

Daniel Alves tenta convencer Tite a levá-lo ao Mundial do Qatar mesmo aos 39 anos de idade. Face à escassez de alternativas para a lateral-direita do escrete, a imprensa brasileira tem dado força ao nome do multitulado jogador para figurar nos 26 nomes que o selecionadro brasileiro irá levar para a prova que arranca no próximo mês. O defesa que ganhou tudo o que havia para ganhar pelo Barça está agora a treinar com a equipa B dos culés para manter a forma, depois de ter findado o contrato que o ligava aos mexicanos do Pumas. [Imagens: Barcelona]