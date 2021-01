A carregar o vídeo ...

Victor Osimhen, jovem avançado do Nápoles, testou esta sexta-feira positivo à Covid-19. Contudo, a notícia ganhou ainda mais impacto após surgiram nas redes sociais imagens de uma suposta festa de aniversário do jogador, que no passado dia 29 de dezembro celebrou o seu 22.º aniversário, na Nigéria, o seu país de origem. [Vídeo: Twitter / Sportitalia]