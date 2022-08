Sem sucesso: Patrulha da GNR tenta travar aos ziguezagues durante quilómetros moto de alta cilindrada na A1

A carregar o vídeo ...

A GNR realizou uma perseguição a uma mota, na A1, domingo à tarde, mas sem sucesso. Tudo aconteceu por volta das 18h30, quando na Ponte do Vouga, junto à saída para Albergaria, sentido Sul/Norte, um motociclista - que circulava com a matrícula ocultada - foi mandado parar por um carro patrulha da Brigada de Trânsito, avança o 'Correio da Manhã' . O condutor, que circulava com outra pessoa no motociclo, não obedeceu à ordem de paragem e, durante largos minutos, tentou ultrapassar o carro da GNR para se colocar em fuga. Conseguiu e seguiu a viagem. Segundo o comando da GNR de Aveiro, os militares conseguiram, no entanto, tirar parte da matrícula e desistiram da perseguição.