«Sempre juntos»: o emotivo vídeo de apoio do Benfica a André Almeida

A carregar o vídeo ...

Está confirmado o pior cenário: André Almeida sofreu uma rotura dos ligamentos cruzado anterior e lateral interno do joelho direito, vendo assim arrumada já a presente temporada. Ao que Record apurou , o lateral-direito, de 30 anos, será operado e arrisca só poder voltar a competir dentro de oito meses. Esta terça-feira, o Benfica divulgou mais uma mensagem de apoio ao camisola 34 através de um vídeo com alguns dos melhores momentos do jogador com a camisola dos encarnados