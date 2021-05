A carregar o vídeo ...

António Félix da Costa (DS Techeetah) venceu este sábado a corrida no Mónaco do Campeonato do Mundo de Fórmula E . No final, o piloto português, campeão em título, não escondeu a felicidade pelo triunfo que o deixa no 4.º lugar do mundial e festejou a preceito... com um mergulho para a piscina. [Vídeo: Fórmula E]