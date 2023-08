«Senta-te direito, pá!»: Abel Ferreira surpreende guarda-redes do Palmeiras na sala de imprensa

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira e Weverton, treinador e guarda-redes do Palmeiras, protagonizaram esta quarta-feira um momento caricato em plena conferência de imprensa. Enquanto o técnico português analisava o empate diante do Atlético Mineiro (0-0) , que ditou a passagem do verdão aos quartos da Libertadores, o guardião relaxou (em demasia) na cadeira e acabou por ser apanhado de surpresa quando Abel lhe pediu para responder a uma pergunta: "Senta-te direito, pá!", atirou o treinador, em tom de brincadeira. O momento deu origem a várias gargalhadas. (: TV Palmeiras)