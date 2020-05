Um novo 'tesourinho' de Futre: o dia em que transportou uma maca para o relvado

A carregar o vídeo ...

Paulo Futre recuperou, esta sexta-feira, mais um 'tesourinho do baú' da sua carreira futebolística. Desta vez, o ex-internacional português recordou o momento em que ajudou a dar assistência a um companheiro de equipa do Atl. Madrid, ao transportar uma maca para o interior do relvado. "Lembram-se de algo assim? Ser capitão é para todas as situações", escreveu a antiga figura dos colchoneros, no seu Instagram. [Vídeo: Instagram / Futre]