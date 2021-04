Será esta a maior onda surfada de sempre? Cálculo da FMH fala em quase 31 metros

A carregar o vídeo ...

A onda surfada em 29 de outubro de 2020 por António Laureano, na Praia do Norte, na Nazaré, tinha 30,9 metros, segundo a medição de Miguel Moreira, da Faculdade de Motricidade Humana (FMH), hoje apresentada . Perante este cálculo, o 'big rider' português, de 18 anos, acredita que esta onda vai valer-lhe o recorde no Livro do Guinness, que, desde 2017, está na posse do brasileiro Rodrigo Koxa, que, também na praia nazarena, enfrentou uma 'gigante' de 24,4 metros. Numa conferência de imprensa realizada no Forte de São Miguel, na Praia do Norte, o surfista afirmou ainda que a onda já foi submetida aos prémios XXL da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa), que premeia anualmente as maiores ondas e "depois definem as ondas que vão para o Guiness".