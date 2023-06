Será esta a nova estrela da velocidade? Jovem de 12 anos voa para marca incrível nos Estados Unidos

A carregar o vídeo ...

12 anos. 100 metros em 11.67 segundos. São estes os dados que estão a colocar Melanie Doggett, uma jovem natural de Atlanta, nas bocas do mundo do atletismo. Não poderia ser de outra forma, porque este registo coloca-a como a mais rápida de sempre neste 'age group' e lança-a como uma das jovens a ter em atenção para o futuro. A marca, refira-se, foi feita no Adidas H.S. Outdoor Nationals, em Greensboro.