Será esta a pior decisão da história do VAR?

O VAR voltou este domingo a estar no olho do furacão, agora no futebol chinês, com aquela que pode ser já considerada como uma das piores decisões de sempre. Aconteceu no duelo entre o Shanghai SIPG e o Shijiazhuang Ever Bright, onde Marko Arnautovic marcou um golo limpinho que acabou anulado por fora de jogo. E se o erro do auxiliar ainda se pode entender, como explicar o facto de revisão do VAR não ter servido para nada? Com isto tudo, a equipa de Vítor Pereira acabou por empatar a partida e deixar escapar 2 pontos preciosos.