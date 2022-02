A carregar o vídeo ...

Mehdi Ouaya, guarda-redes do Rapide Oued Zem, protagonizou esta sexta-feira, diante do Hassania Agadir, um momento que está a dar que falar. Tudo por causa da forma como abordou este lance, no qual de forma incrível marcou um autogolo. No final a sua equipa perdeu por 2-0, num jogo da Botola Pro, o principal campeonato marroquino.