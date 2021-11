A carregar o vídeo ...

Jovane Cabral é o mais recente jogador do Sporting a marcar presença no podcast 'ADN de Leão', apresentado por Guilherme Geirinhas. Durante a conversa com o extremo dos leões, o humorista convidou-o a inventar um cântico para si e convidou os adeptos leoninos a ensaiá-lo já no duelo com o Varzim, para a Taça de Portugal. [Vídeo: Sporting CP]