Será este o desporto de combate mais 'fofinho' do Mundo?

"Por que não transportar as lutas de almofadas que temos entre amigos ou entre casais, numa de brincadeira, para um verdadeiro ambiente de combate?" Terá sido esta a pergunta que levou à ideia e à criação de um dos mais recentes campeonatos de lutas do Mundo, o Pillow Fight Championship, que como o nome indica se trata efetivamente de um campeonato no qual o objeto de 'pancada' são... almofadas.No seu site oficial, o PFC destaca o facto de se tratar de uma modalidade "divertida e entusiasmante", com a particularidade de se tratar de um desporto de combate que "não acaba com o ringue coberto de sangue". "É diversão para toda a família", garantem. A julgar pelo vídeo acima, parece que a ideia tem pernas para andar. Basta haver uma almofada, alguma agilidade e... já está.