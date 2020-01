Será este o falhanço do ano? A reação de Mourinho diz tudo...

A carregar o vídeo ...

Com a equipa privada de Harry Kane, José Mourinho e o seu Tottenham confiam no talento de outros jogadores para resolver a questão, mas a tarefa não parece estar a ser bem conseguida por parte de alguns deles. Como o caso de Ryan Sessegnon, que deixou o técnico português de boca aberta com este falhanço. Bem, em defesa do jovem, o lance até não iria contar, mas o falhanço... ninguém o apaga!