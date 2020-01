Será este o futuro do VAR?

A carregar o vídeo ...

A Austrália pode não ser uma grande potência do futebol, mas apresentou por estes dias uma proposta que poderá mesmo ser o futuro do VAR. O que poderá ver acima aconteceu no duelo entre Sydney FC e Melbourne City, numa partida na qual quem estava a seguir a transmissão teve oportunidade de saber o que estava a ser dito entre o árbitro e o VAR no momento da jogada em causa. Desse lance, refira-se, resultou a expulsão do defesa Rhyan Grant, da equipa da casa.