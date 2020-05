A carregar o vídeo ...

É oficial! Estamos todos a 'ressacar' de desporto e aqueles que amam as emoções fortes da NBA não aguentam a distância do grande espetáculo dos pavilhões norte-americanos. E nem é preciso que seja mesmo a ação da modalidade. Até os 'shows' dados nos intervalos chegam bem como paliativo, como esta demonstração do pequeno Tavaris Jones com os Scream Team.