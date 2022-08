Será este o penálti mais insólito do ano?

A carregar o vídeo ...

Kik Pierie, defesa do Ajax B, protagonizou esta sexta-feira, no jogo diante do Roda, aquele que poderemos desde já considerar como o penálti mais estranho do ano. Aconteceu pouco depois da hora, quando na sequência de um lance ofensivo do Roda, o defesa parece ter-se trocado todo ao pensar que o esférico tinha saído e seria pontapé de baliza. Por isso, de forma inexplicável, decidiu receber a bola, ajeitá-la com a mão e bater. Só que não era o caso. A bola estava a rolar... e por isso foi penálti. Dylan Vente aproveitou o brinde, marcou o penálti e o Roda venceu mesmo por 1-0.