A carregar o vídeo ...

Cédric Soares esteve em direto no Instagram de Record numa conversa descontraída com o jornalista David Novo. O lateral do Arsenal respondeu também às perguntas dos seguidores da rede social, sendo que uma delas foi esta: "Seria capaz de jogar de vermelho em Portugal?". Perante a referência ao Benfica, Cédric relembrou a ligação afetiva ao Sporting.