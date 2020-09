A carregar o vídeo ...

Este domingo chega um episódio insólito em Inglaterra. Uma alpaca invadiu e interrompeu um jogo de futebol sénior não profissional em Inglaterra, chegando mesmo a correr com um dos jogadores que constavam no terreno de jogo. Ao longo do vídeo é possível alguém perguntar: "Será que elas mordem?" [Vídeo: Twitter]