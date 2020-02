Será que Jorge Jesus deixava? Guarda-redes do Al Hilal comete 'loucura' e até Gomis fica em choque

A carregar o vídeo ...

Abdullah Al-Mayouf, guarda-redes do Al Hilal, protagonizou esta semana, no jogo diante do Al Raed, um dos momentos da temporada no futebol saudita, quando na fase final da partida decidiu chamar para si todo o protagonismo. Primeiro, aos 90', defendeu um penálti com grande mestria e depois, aos 90'+6, surpreendeu tudo e todos ao pedir para ser ele a marcar um penálti que a sua equipa havia conquistar. Gomis até ficou chocado com o pedido, mas a verdade é que Al-Mayouf esteve à altura do desafio. Ainda assim, a questão que se coloca é: e se Jorge Jesus fosse o treinador?