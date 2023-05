A carregar o vídeo ...

A goleada do Cagliari na casa do Perugia, por 5-0, ficou abrilhantada com um tiro incrível de Mancosu, em jogo da Serie B transalpina. O médio italiano viu o guarda-redes Jacopo Furlan um pouco adiantado e não pensou duas vezes, num golo idêntico ao de Pote ao Arsenal. Será que se inspirou no do jogador do Sporting? Fica a dúvida.