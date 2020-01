A carregar o vídeo ...

Mike Tyson deu uma aula de boxe a Serena Williams e a tenista norte-americana, ex-número 1 do WTA, deu tudo o que tinha... No final mostrou-se exausta, mas mereceu elogios do 'treinador': "Não a queria encontrar no ringue" escreveu Mike Tyson na legenda do vídeo que publicou no Twitter.