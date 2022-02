Sérgio Conceição, a comparação com David Beckham e a qualidade de João Mário no cruzamento

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição foi esta quinta-feira convidado a comentar as declarações do antigo companheiro Matias Almeyda na Lazio, que numa entrevista ao 'Zerozero' disse que o ex-internacional português "cruzava ainda melhor do que o Beckham" quando ainda jogava futebol. O treinador do FC Porto agradeceu as palavras com um sorriso e, de seguida, comentou a exibição de João Mário, que esteve nas assistências para os dois golos de Toni Martínez frente à Lazio, explicando o trabalho específico que tem sido feito com o jovem da formação portista.