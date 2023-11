A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição foi esta segunda-feira questionado sobre os efeitos que a derrota com o Estoril teve na equipa do FC Porto e o treinador admitiu que andou dois dias com a "cabeça baixa, a olhar para símbolo". "Temos de perceber o clube que representamos e a exigência que temos aqui", explicou.