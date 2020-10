A carregar o vídeo ...

Na antevisão do clássico com o Sporting (amanhã, 20H30, no Estádio de Alvalade), Sérgio Conceição sublinhou que o o facto de não ter tido muito tempo para preparar o jogo da 4.ª jornada devido aos compromissos das seleções, aliado à chegada de novos jogadores, não vai ser desculpa para um eventual mau resultado em Alvalade.