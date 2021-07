A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição colocou um ponto final na carreira de jogador na época 2009/10 mas, aos 46 anos, o atual treinador do FC Porto parece não ter perdido o jeito. Isto porque, num vídeo publicado pelo Twitter do FC Porto, o técnico dos dragões exibiu dotes com bola que devem ter impressionado vários craques do plantel. Os alas direitos que se cuidem... [Twitter: FC Porto]