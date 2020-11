A carregar o vídeo ...

O treinador do FC Porto assumiu esta segunda-feira que será "difícil" contar com Pepe no jogo de amanhã frente ao Marselha. "Se calhar não vamos ter. Depois dos 15 minutos de treino aberto de hoje, Pepe saiu. Não é qualquer tipo de bluff, infelizmente. Vai ser difícil, vou falar com ele a ver se vai connosco para estágio, ver com o departamento médico a ver se há alguma esperança que possa jogar", disse Sérgio Conceição.