A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição fez esta terça-feira, no Olival, a antevisão ao jogo da Supertaça frente ao Benfica , que se realiza amanhã, pelas 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro. Terminada a conferência, o treinador do FC Porto distribuiu autógrafos e tirou fotografias com alguns adeptos dos dragões que se encontravam no local.