Sérgio Conceição diz que jogo com o Benfica trocou as voltas ao calendário do FC Porto

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição desvalorizou o facto de entrar em campo com menos um dia de descanso do que o Sp. Braga na final da Allianz Cup, ainda que na conferência de imprensa posterior ao duelo com o V. Guimarães tenha assumido que não era este o calendário que queria para esta fase da temporada. E tudo por causa de um jogo com o Benfica...