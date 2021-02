A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição foi questionado esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses SAD, sobre a liderança do Sporting e se a equipa está impaciente por não ter conseguido ainda reduzir a diferença de quatro pontos. A resposta do treinador do FC Porto foi curiosa... (Imagens Porto Canal)