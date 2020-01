A carregar o vídeo ...

Antes da visita ao estádio do Moreirense, Sérgio Conceição foi questionado sobre a luta com o Benfica pelo campeonato. O treinador reforça que os dragões não podem cometer deslizes, até porque as águias têm mais quatro pontos do que os dragões. Relativamente a esse número do Benfica, Conceição até recordou o passado.